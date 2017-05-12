Рене Фазель: «Результат сборной Беларуси никак не отразится на шансах заявки на ЧМ-2021»

Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что судьба совместной заявки Латвии и Беларуси на ЧМ-2021 не зависит от выступления сборной Беларуси на ЧМ-2017.

«Результат сборной Беларуси на нынешнем чемпионате мира никак не отразится на шансах их совместной с Латвией заявки на проведение турнира в 2021 году. Латвия точно не вылетит из элиты, да и на сборной Беларуси рано ставить крест, они неплохо играли с французами, но команде не повезло.

Всегда сложно начинать турнир матчами против трех лучших команд, а белорусы играли на старте с финнами, чехами и канадцами. Впереди самые главные для них игры – против словенцев и норвежцев», – сказал Фазель.

Отметим, что место проведения ЧМ-2021 должно быть определено на ближайшем конгрессе ИИХФ, который пройдет во время нынешнего турнира. Заявку на организацию чемпионата через 4 года также подала Финляндия.

Беларусь впервые принимала ЧМ в 2014 году, Латвия – в 2006 году.