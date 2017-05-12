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Александр Лукашенко: «Норвежцы в хорошем смысле слова как тараканы. А мы что вышли? Мы до игры уже проигрываем!»

13.05.2017 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко, назначая Сергея Репкина ректором БГУФК, поделился мнением об игре сборных Словении и Норвегии на чемпионате мира-2017.

Александр Лукашенко: «Сегодня спортивные соревнования на чемпионатах мира, Европы (вот он [Репкин], как спортсмен и судья, знает) – это не игра. Это даже не сражение. Это – битва! Надо выходить как на войну. Другого не дано. Вы за хоккеем наблюдаете?»

Сергей Репкин: «Конечно! Сегодня (в пятницу – прим. Tribuna.com) тоже будем смотреть».

Александр Лукашенко: «Если ты физически не готов играть, как ты будешь играть с этими словенцами даже? Я вот смотрю за норвежцами, мне нравится эта команда. Они в хорошем смысле слова как тараканы. А мы что вышли? Мы до игры уже проигрываем! И при том физически не готовы. Как можно играть?

Поэтому вы правильно говорите: двадцатилетние ребята. Да, класс может быть пониже. Но есть порядок, который бьет класс. И есть физическая подготовка. Если ты физически готов, ты будешь вокруг соперника крутиться и не дашь сыграть ему так как он хочет».

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Президент Беларуси Александр Лукашенко, назначая Сергея Репкина ректором БГУФК, поделился мнением об игре сборных Словении и Норвегии на чемпионате мира-2017.

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