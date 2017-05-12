13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки "БНТУ-БелАЗа" победили в гостях "Гомель" в стартовом поединке финальной серии женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый тайм встречи гомельчанки провели лучше гостей, уйдя на перерыв с перевесом в 3 гола - 15:12. Во второй половине игр подопечные Константина Шароварова заиграли гораздо увереннее и в течение двух минут сравняли счет - 15:15. Наставник "Гомеля" Томаж Чатер взял тайм-аут, но минчанок уже было не остановить, и они в итоге добились заслуженной победы со счетом 27:23. В составе победительниц лучшим снайпером оказалась Анастасия Мазго, которая 10 раз поражала ворота соперниц. У "Гомеля" результативно сыграла Оксана Артамонова, в активе которой 7 мячей. Следующие матчи золотой серии до трех побед пройдут 20 и 21 мая в Минске.

Сегодня начнется серия матчей за бронзовые награды - в первом поединке бобруйская "Березина" примет в Белыничах брестский клуб "Виктория-Берестье".

В прошлом году чемпионками Беларуси впервые стали гандболистки "Гомеля", бронзу завоевала гродненская "Городничанка".

Сегодня в гомельском Ледовом дворце стартует решающий этап розыгрыша Кубка Беларуси среди мужских команд. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в полуфинале встретится с гродненским "Крононом", минский СКА сыграет с гандболистами "Гомеля". В воскресенье, 14 мая, победители полуфинальных поединков разыграют главный приз, неудачники встретятся в матче за бронзовые награды кубкового турнира.

БГК имени Мешкова выигрывал Кубок страны 9 раз, в том числе последние 3 сезона, минский СКА является 6-кратным обладателем этого трофея, последний из которых был выигран в 2012 году.-0-