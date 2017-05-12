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Футболисты лондонского "Челси" в шестой раз стали чемпионами Англии

13.05.2017 12:07 — Новости Спорта | БелТА  
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Футболисты лондонского "Челси" в шестой раз стали чемпионами Англии

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты лондонского "Челси" в шестой раз завоевали титул чемпионов Англии. Последний раз "аристократы" выигрывали золото в 2015 году, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В предпоследнем, 36-м туре премьер-лиги команда итальянского специалиста Антонио Конте одолела на выезде "Вест Бромвича" с минимальным счетом 1:0, благодаря голу Миши Бачуайи на 83-й минуте игры. После 36 проведенных встреч в активе "Челси" 87 очков (28 побед, 3 ничьи, 5 поражений; разница мячей - 76-29). Борьба за остальные места в призовой тройке еще продолжается, сейчас вторым идет один столичный клуб "Тоттенхэм Хотспур", у которого после 36 игр 77 баллов, вслед за ним расположились "Ливерпуль" - 70 очков (36 матчей), "Манчестер Сити" - 69 (35), лондонский "Арсенал" - 66 (35) и "Манчестер Юнайтед" - 65 (35). Сенсационный триумфатор прошлого сезона "Лестер" занимает сейчас лишь 9-е место среди 18 команд премьер-лиги.

Чемпионом Германии досрочно стала мюнхенская "Бавария", завоевавшая золото в 27-й раз (5-й подряд). За два тура до финиша у мюнхенцев 76 очков, на два оставшихся призовых места претендуют "Лейпциг" - 66, дортмундская "Боруссия" - 60 и "Хоффенхайм" - 58.

Пока не известен обладатель золота чемпионата Испании - впереди два гранда "Барселона" и мадридский "Реал", у которых по 84 очка. Однако футболисты "Барсы" провели 36 встреч, а мадридцы сыграли на матч меньше. В воскресенье, 14 мая, "Барселона" сыграет в гостях у "Лас-Пальмаса", а "Реал" примет на своем поле "Севилью", которая вместе с еще одним мадридским клубом "Атлетико", ведет борьбу за бронзовые награды.

В Италии судьба золотых медалей может решиться завтра. В очном поединке 36-го тура на римском "Стадио Олимпико" сойдутся два главных соискателя "скудетто" столичная "Рома" и действующий чемпион туринский "Ювентус". Перед тремя заключительными турами в активе "Юве" 85 зачетных баллов, у "Ромы" - 78. Победа над римлянами гарантирует "Старой синьоре" 33-й титул в истории (6-й подряд).

Также два претендента на чемпионское звание во Франции - "Монако" и "Пари Сен-Жермен". Шансов на первое место больше у "Монако" - 86 очков после 35 встреч, в то время как у парижан 83 балла и на игру больше.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сенсационный триумфатор прошлого сезона "Лестер" занимает сейчас лишь 9-е место среди 18 команд премьер-лиги.

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