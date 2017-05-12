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Алексей Калюжный: «Много вопросов по составу сборной. За бортом команды остались игроки, которые явно ее бы усилили»

13.05.2017 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-капитан сборной Беларуси Алексей Калюжный поделился мнением об игре команды на чемпионате мира в Париже.

- Какие вы видите проблемы в структуре игры белорусской команды?

– Это разговор не на пару минут. Тут комплекс всего. Даже по игре с Францией мы тяжелее выглядим.

- Только ли в физике дело?

– Понятно, что нет одной причины, которую можно было бы подправить. Все идет от тех матчей, которые были сыграны в начале чемпионата. Много вопросов по составу. В этом компоненте все доверились Дэйву Льюису, тренерскому штабу. Но матчи показывают, что за бортом команды остались игроки, которые явно ее бы усилили. Можно говорить о том, что один Бэйлен или Степанов, или еще кто-то сильно не изменил бы картину, но, если брать в общем, они бы составили более сплоченную команду.

- В составе сейчас много молодых ребят.

– Это большой плюс. За пару минут до заброшенной Егором Шаранговичем шайбы отметил для себя этого нападающего. Он неплохо смотрится в некоторых моментах. Не хватает пока принятия правильных решений постоянно. Это и определяет класс игрока. Но он молодой парень, где-то в одном моменте правильно располагается, правильное решение принимает. В другом – видно ,что чуть-чуть теряется. Тут совсем другие скорости. Он в таких играх не так часто играет. Ему сложно перестраиваться. Нужно расти за счет игры в таком темпе, – сказал Калюжный.

 
 
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Экс-капитан сборной Беларуси Алексей Калюжный поделился мнением об игре команды на чемпионате мира в Париже.

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