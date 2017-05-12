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Денис Шунто: «Основная задача – вывести «Крумкачы» на самоокупаемость»
13.05.2017 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о планах клуба выйти на самоокупаемость.
«Конечно, основная задача – вывести клуб на самоокупаемость. При этом и на футбольном поле расти как в индивидуальном классе, так и в общекомандном. Выстроить параллельно качественную работу в дубле и 4-х лицензионных детско-юношеских группах. Считаю, во всех этих направлениях мы движемся вперед. К сожалению, нет так быстро, но движемся», – сказал Шунто.
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Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о планах клуба выйти на самоокупаемость.
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