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Денис Шунто: «Основная задача – вывести «Крумкачы» на самоокупаемость»

13.05.2017 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о планах клуба выйти на самоокупаемость.

«Конечно, основная задача – вывести клуб на самоокупаемость. При этом и на футбольном поле расти как в индивидуальном классе, так и в общекомандном. Выстроить параллельно качественную работу в дубле и 4-х лицензионных детско-юношеских группах. Считаю, во всех этих направлениях мы движемся вперед. К сожалению, нет так быстро, но движемся», – сказал Шунто.

Денис Шунто: «Есть задержки по зарплате, но на данный момент они не превышают один месяц»

 
 
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Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о планах клуба выйти на самоокупаемость.

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