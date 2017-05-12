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Льюис: сборной не стоит вспоминать сентябрьское поражение от словенцев

13.05.2017 12:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мая — Sputnik. Белорусской команде не нужно вспоминать поражение от сборной Словении в сентябре в преддверии решающего для Беларуси матча чемпионата мира, заявил главный тренер команды Дэйв Льюис.

Льюис: сборной не стоит вспоминать сентябрьское поражение от словенцев
© REUTERS Xavier Laine
У белорусов в Париже перехватило дыхание от французского поцелуя

В пятницу сборная Беларуси уступила команде Франции в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Париже и Кельне с 5 по 21 мая. Игра завершилась со счетом 3:4 — французы победили по буллитам.

Ранее национальная сборная Беларуси уступила команде Финляндии (3:2), затем проиграла чехам с разгромным счетом 6:1 и потерпела крупное поражение от хоккеистов Канады (6:0). Неудачей для белорусов завершилось и состязание с командой Швейцарии — счет игры 3:0.

Сегодня, 13 мая, белорусы встретятся со словенцами, которые занимают седьмое место в группе. Перед решающей игрой Льюис заявил, что участие форварда сборной Беларуси по хоккею Андрея Костицына и защитника Романа Граборенко в матче против словенцев находится под вопросом.

"Участие Андрея Костицына и Граборенко в игре с хоккеистами Словении под вопросом, не знаю, сыграют ли они. Могу также сказать, что мы потеряли из-за травмы Данилу Карабаня", — сказал журналистам Льюис.

Проигравший в сегодняшнем матче с большой вероятностью покинет элитный дивизион. В сентябре белорусы проиграли словенцам по буллитам (2:3) в квалификации Олимпиады-2017. Тогда словенцы вышли в финальный турнир.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер белорусов заявил, что участие Андрея Костицына и Романа Граборенко в матче против словенцев находится под вопросом.

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