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Льюис: сборной не стоит вспоминать сентябрьское поражение от словенцев
13.05.2017 12:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мая — Sputnik. Белорусской команде не нужно вспоминать поражение от сборной Словении в сентябре в преддверии решающего для Беларуси матча чемпионата мира, заявил главный тренер команды Дэйв Льюис.
© REUTERS Xavier Laine
В пятницу сборная Беларуси
Ранее национальная сборная Беларуси уступила команде Финляндии (3:2), затем проиграла чехам с разгромным счетом 6:1 и потерпела крупное поражение от хоккеистов Канады (6:0). Неудачей для белорусов завершилось и состязание с командой Швейцарии — счет игры 3:0.
Сегодня, 13 мая, белорусы встретятся со словенцами, которые занимают седьмое место в группе. Перед решающей игрой Льюис заявил, что участие форварда сборной Беларуси по хоккею Андрея Костицына и защитника Романа Граборенко в матче против словенцев находится под вопросом.
"Участие Андрея Костицына и Граборенко в игре с хоккеистами Словении под вопросом, не знаю, сыграют ли они. Могу также сказать, что мы потеряли из-за травмы Данилу Карабаня", — сказал журналистам Льюис.
Проигравший в сегодняшнем матче с большой вероятностью покинет элитный дивизион. В сентябре белорусы проиграли словенцам по буллитам (2:3) в квалификации Олимпиады-2017. Тогда словенцы вышли в финальный турнир.
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Главный тренер белорусов заявил, что участие Андрея Костицына и Романа Граборенко в матче против словенцев находится под вопросом.
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