Льюис: сборной не стоит вспоминать сентябрьское поражение от словенцев

МИНСК, 13 мая — Sputnik. Белорусской команде не нужно вспоминать поражение от сборной Словении в сентябре в преддверии решающего для Беларуси матча чемпионата мира, заявил главный тренер команды Дэйв Льюис.



© REUTERS Xavier Laine У белорусов в Париже перехватило дыхание от французского поцелуя

В пятницу сборная Беларуси уступила команде Франции в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Париже и Кельне с 5 по 21 мая. Игра завершилась со счетом 3:4 — французы победили по буллитам.

Ранее национальная сборная Беларуси уступила команде Финляндии (3:2), затем проиграла чехам с разгромным счетом 6:1 и потерпела крупное поражение от хоккеистов Канады (6:0). Неудачей для белорусов завершилось и состязание с командой Швейцарии — счет игры 3:0.

Сегодня, 13 мая, белорусы встретятся со словенцами, которые занимают седьмое место в группе. Перед решающей игрой Льюис заявил, что участие форварда сборной Беларуси по хоккею Андрея Костицына и защитника Романа Граборенко в матче против словенцев находится под вопросом.

"Участие Андрея Костицына и Граборенко в игре с хоккеистами Словении под вопросом, не знаю, сыграют ли они. Могу также сказать, что мы потеряли из-за травмы Данилу Карабаня", — сказал журналистам Льюис.

Проигравший в сегодняшнем матче с большой вероятностью покинет элитный дивизион. В сентябре белорусы проиграли словенцам по буллитам (2:3) в квалификации Олимпиады-2017. Тогда словенцы вышли в финальный турнир.