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Мадрид (WTA). Финал. Халеп сыграет с Младенович

13.05.2017 12:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В финале турнира в Мадриде действующая чемпионка Симона Халеп сыграет с Кристиной Младенович.

Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

6 – 14 мая 2017

Premier Mandatory

Призовой фонд – 5 439 350 долларов

Открытые корты, грунт

Финал

Кристина Младенович (Франция)  Симона Халеп (Румыния)
Дата проведения
13 мая, 18.00
Онлайн матча
 
 
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В финале турнира в Мадриде действующая чемпионка Симона Халеп сыграет с Кристиной Младенович.

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