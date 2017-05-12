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Мадрид (WTA). Финал. Халеп сыграет с Младенович
13.05.2017 12:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
В финале турнира в Мадриде действующая чемпионка Симона Халеп сыграет с Кристиной Младенович.
Mutua Madrid Open
Мадрид, Испания
6 – 14 мая 2017
Premier Mandatory
Призовой фонд – 5 439 350 долларов
Открытые корты, грунт
Финал
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В финале турнира в Мадриде действующая чемпионка Симона Халеп сыграет с Кристиной Младенович.
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