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Алексей Калюжный: «Лаланд? Для меня непонятно, как игрок, отыгравший считанное количество матчей за сезон, должен быть тем, кто вытащит команду»

13.05.2017 13:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-капитан сборной Беларуси Алексей Калюжный поделился мнением о ставке на Кевина Лаланда как на первого номера сборной Беларуси.

- Основной голкипер в сборной Кевин Лаланд. Правда, большую часть сезона в «Динамо-Минск» он провел вне льда. Не сказалось ли это на его игровых концидиях?

– Я повторюсь,  вратари – это отдельная тема .Тут сложно рассуждать. Но для меня непонятно, как игрок, который отыграл считанное количество матчей за сезон должен быть тем, кто вытащит команду. Да, у него может пойти игра или нет. Но так, чтобы вытащил... Даже первые две шайбы сегодня... Да, расстреливали, был бросок с вершины круга вбрасывания, второй – под перекладину над плечом, но во втором моменте он сел, не успел ловушкой сыграть, как и в первом случае. Я уже начал думать, что французы подготовленные и специально ищут такие моменты, – сказал Калюжный.

Как Лаланд, Лингле и Льюис подпортили белорусам матч с Францией

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-капитан сборной Беларуси Алексей Калюжный поделился мнением о ставке на Кевина Лаланда как на первого номера сборной Беларуси.

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