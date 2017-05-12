Денис Шунто: «За всех представителей Беларуси в еврокубках в этом году тревожно»

Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто поделился ожиданиями от выступления белорусских команд в еврокубках.

- Как вы считаете, есть ли у белорусского футбола будущее в еврокубках?

– Скажу так: за все команды, которые будут играть в этом году, тревожно. Но я оптимист – давайте будем надеяться на опыт БАТЭ, тренера «Шахтера», характер «Динамо» и удачную жеребьевку :), – сказал Шунто.

Напомним, БАТЭ примет участие в квалификации Лиги чемпионов, «Шахтер» и минское «Динамо» – Лиги Европы. Также по итогам финала Кубка страны в Лигу Европы квалифицируются брестское «Динамо» либо «Минск».