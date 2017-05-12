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Александр Лукашенко: «Спорта нет, а в федерациях сидят и зарплаты получают, которые даже мне не снились»

13.05.2017 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал работу федераций по видам спорта.

«Нужно сажать на верхотуру людей, которые будут шевелиться, а не изображать какой-то конский топот, как в этих федерациях. Деньги собрали... Спорта нет, а они сидят и зарплаты получают, которые даже мне не снились» – сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко: «Мы начинаем серьезное переформатирование, если не капитальную встряску, всей сферы спорта. Мы не можем дальше терпеть это»

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал работу федераций по видам спорта.

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