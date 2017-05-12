ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вторник и среда – самые посещаемые дни в истории чемпионатов Беларуси

13.05.2017 13:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

«Прессбол» провел мини-исследование посещаемости чемпионатов Беларуси.

Оказалось, что самыми посещаемыми днями недели в истории чемпионатов Беларуси являются вторник и среда. В эти дни посещаемость матчей в период 1992 – 2017 гг. составила 2620 и 2579 зрителей. Самая низкая посещаемость матчей – в субботу и воскресенье: 2185 и 2369 человек соответственно.

В отдельно взятом чемпионате Беларуси-2016 самыми посещаемыми днями были среда и воскресенье.

Напомним, основное количество матчей чемпионата Беларуси проводится в субботу и воскресенье.

Ранее первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян заявлял, что Ассоциация не планирует проводить маркетинговых исследований.

ФОТО

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Прессбол» провел мини-исследование посещаемости чемпионатов Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Алексей Калюжный: «Лаланд? Для меня непонятно, как игрок, отыгравший считанное количество матчей за сезон, должен быть тем, кто вытащит команду»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика