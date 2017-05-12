Вторник и среда – самые посещаемые дни в истории чемпионатов Беларуси

«Прессбол» провел мини-исследование посещаемости чемпионатов Беларуси.

Оказалось, что самыми посещаемыми днями недели в истории чемпионатов Беларуси являются вторник и среда. В эти дни посещаемость матчей в период 1992 – 2017 гг. составила 2620 и 2579 зрителей. Самая низкая посещаемость матчей – в субботу и воскресенье: 2185 и 2369 человек соответственно.

В отдельно взятом чемпионате Беларуси-2016 самыми посещаемыми днями были среда и воскресенье.

Напомним, основное количество матчей чемпионата Беларуси проводится в субботу и воскресенье.

Ранее первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян заявлял, что Ассоциация не планирует проводить маркетинговых исследований.

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