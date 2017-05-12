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Вторник и среда – самые посещаемые дни в истории чемпионатов Беларуси
13.05.2017 13:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Прессбол» провел мини-исследование посещаемости чемпионатов Беларуси.
Оказалось, что самыми посещаемыми днями недели в истории чемпионатов Беларуси являются вторник и среда. В эти дни посещаемость матчей в период 1992 – 2017 гг. составила 2620 и 2579 зрителей. Самая низкая посещаемость матчей – в субботу и воскресенье: 2185 и 2369 человек соответственно.
В отдельно взятом чемпионате Беларуси-2016 самыми посещаемыми днями
Напомним, основное количество матчей чемпионата Беларуси
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«Прессбол» провел мини-исследование посещаемости чемпионатов Беларуси.
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