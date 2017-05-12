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Чемпионат Германии. «РБ Лейпциг» против «Баварии» и другие матчи

13.05.2017 13:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 33-м туре бундеслиги «РБ Лейпциг» принимает «Баварию», «Аугсбург» – дортмундскую «Боруссию», «Вердер» – «Хоффенхайм».

Чемпионат Германии

33-й тур

Байер – Кельн
Дата проведения
13 мая, 16.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика
Шальке-04 – Гамбург
Дата проведения
13 мая, 16.30, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика
Майнц – Айнтрахт Ф
Дата проведения
13 мая, 16.30, «Кофас-Арена»
превью матча онлайн статистика
Вольфсбург – Боруссия М
Дата проведения
13 мая, 16.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика
Аугсбург – Боруссия Д
Дата проведения
13 мая, 16.30, «SGL Арена»
превью матча онлайн статистика
Вердер – Хоффенхайм-1899
Дата проведения
13 мая, 16.30, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика
Дармштадт – Герта
Дата проведения
13 мая, 16.30, «Штадион ам Белленфалльтор»
превью матча онлайн статистика
Фрайбург – Ингольштадт-04
Дата проведения
13 мая, 16.30, «Шварцвальд-Штадион»
превью матча онлайн статистика
РБ Лейпциг – Бавария
Дата проведения
13 мая, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика

Таблица бундеслиги

Статистика бундеслиги

 
 
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В 33-м туре бундеслиги «РБ Лейпциг» принимает «Баварию», «Аугсбург» – дортмундскую «Боруссию», «Вердер» – «Хоффенхайм».

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