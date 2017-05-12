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Чемпионат Германии. «РБ Лейпциг» против «Баварии» и другие матчи
13.05.2017 13:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 33-м туре бундеслиги «РБ Лейпциг» принимает «Баварию», «Аугсбург» – дортмундскую «Боруссию», «Вердер» – «Хоффенхайм».
Чемпионат Германии
33-й тур
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В 33-м туре бундеслиги «РБ Лейпциг» принимает «Баварию», «Аугсбург» – дортмундскую «Боруссию», «Вердер» – «Хоффенхайм».
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