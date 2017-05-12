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Белорусский теннисист Егор Герасимов выиграл турнир в Узбекистане

13.05.2017 13:25 — Новости Спорта | БелТА  
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13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов стал победителем турнира в узбекском Карши (призовой фонд - $75 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке Егор Герасимов, занимающий 225-е место в мировом рейтинге, обыграл турецкого теннисиста Кема Илкеля, который находится на 326-й позиции - 6:3, 7:6 (7:4).

На грунтовом турнире серии "Премьер" в Мадриде (призовой фонд - 5,4 млн евро) определились участники полуфиналов в мужском одиночном разряде. В одном из поединков за выход в финал сыграют два бывших первых номера мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович. Сейчас Джокович занимает 2-е место, а Надаль находится на 5-й строке рейтинга АТР. В другом полуфинале австриец Доминик Тим (9-й номер мирового рейтинга) встретится с уругвайским теннисистом Пабло Куэвасом (27).

В Риме началась квалификация женского турнира с призовым фондом $2,7 млн. В первом раунде белоруска Александра Саснович (94) будет соперничать с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой (27).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в решающем поединке Егор Герасимов, занимающий 225-е место в мировом рейтинге, обыграл турецкого теннисиста Кема Илкеля, который находится на 326-й позиции -...

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