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Юбилейный чемпионат Беларуси по пляжному футболу стартовал в Мозыре

13.05.2017 13:18 — Новости Спорта | БелТА  
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13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый тур десятого чемпионата Беларуси по пляжному футболу начался сегодня в Мозыре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке юбилейного национального первенства мозырский клуб "М-Сити" принимает спортсменов "Гроднооблспорта". Неделю назад "М-Сити" впервые в своей истории стал обладателем Суперкубка, одолев в Молодечно действующего чемпиона страны борисовский БАТЭ в серии послематчевых пенальти.

В нынешнем первенстве также принимают участие "Форсаж" (Слоним), "Витебскоблспорт", "Лагуна" (Брест), АК "Дзержинский" и "Кировск-ДЮСШ". Как и год назад, первая часть чемпионата пройдет в четыре тура (Мозырь, Кировск, Слоним, Витебск). После завершения регулярного турнира две лучшие команды в серии до двух побед разыграют чемпионский титул, за бронзу поспорят клубы, которые финишируют на третьем и четвертом местах. Медальные серии пройдут в Кировске и Витебске.

"Пляжники" борисовского БАТЭ выигрывали чемпионат страны шесть раз подряд - с 2011 по 2016 год. Кроме борисовчан дважды побеждал минский клуб "Пассат-Пласт" (2008, 2009), светлогорский ЦКК завоевал золото в 2010 году.-0-

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В стартовом поединке юбилейного национального первенства мозырский клуб "М-Сити" принимает спортсменов "Гроднооблспорта"

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