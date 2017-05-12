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ЧМ-2017. Букмекеры считают Беларусь фаворитом в матче со Словенией

13.05.2017 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Букмекерский конторы считают Беларусь фаворитом в матче ЧМ-2017 против Словении.

На победу Беларуси букмекеры дают котировки в диапазоне 1,97 – 2,07.

Виктория Словении умножит ставку в 2,89 – 3,20 раз.

Напомним, в случае поражения в основное время словенцам сборная Беларуси покинет элитный дивизион чемпионата мира.

 
 
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Букмекерский конторы считают Беларусь фаворитом в матче ЧМ-2017 против Словении.

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