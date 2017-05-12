|
ЧМ-2017. Букмекеры считают Беларусь фаворитом в матче со Словенией
13.05.2017 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Букмекерский конторы считают Беларусь фаворитом в матче ЧМ-2017 против Словении.
На победу Беларуси букмекеры дают котировки в диапазоне 1,97 – 2,07.
Виктория Словении умножит ставку в 2,89 – 3,20 раз.
Напомним, в случае поражения в основное время словенцам сборная Беларуси покинет элитный дивизион чемпионата мира.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Букмекерский конторы считают Беларусь фаворитом в матче ЧМ-2017 против Словении.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии