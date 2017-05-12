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ЧМ-2017. Беларусь ушла с последнего места по количеству бросков

13.05.2017 14:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сборная Беларуси за 5 матчей группового этапа ЧМ-2017 нанесла 80 бросков по воротам соперников.

Таким образом подопечные Дэйва Льюиса покинули последнее место по этому показателю. Теперь они опережают Италию, у которой 79 бросков.

Также сборная Беларуси опережает Норвегию (77 бросков), но скандинавская команда провела на матч меньше.

Отметим, лишь 4 команды пока нанесли меньше ста бросков – Словения, Беларусь, Италия и Норвегия.

Больше всего бросков нанесли шведы (184), чехи (177) и канадцы (159).

ЧМ-2017. Сборная Беларуси продолжает занимать последнее место по реализации большинства

 
 
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Сборная Беларуси за 5 матчей группового этапа ЧМ-2017 нанесла 80 бросков по воротам соперников.

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