Борис Тасман: «Смена руководителей федераций? Этим фактически признано: 20-летняя практика назначений в руководящие спортивные кресла сановных дилетантов потерпела крах»

Журналист «Прессбола» Борис Тасман прокомментировал массовую смену руководителей спортивных федераций Беларуси.

«Незачем обсуждать фактическое назначение Андрея Асташевича в НОК. Важно, что он пришел не из танковой дивизии или дипломатии, имеет опыт управленческой работы в спорте и знает, каким бывает путь к победе. Ему поручено обновить федерации авторитетными людьми от спорта. Этим фактически признано: двадцатилетняя практика назначений в руководящие спортивные кресла сановных дилетантов потерпела крах.

Все правильно: в спорте должны работать те, кто знает его досконально. Но избрание-назначение Эллы Селицкой председателем федерации плавания — мера половинчатая. Она — пловчиха, мастер спорта, но ведь замми-нистр по налогам и сборам. Значит, в ходу снова практика совмещения. Те же грабли?

Еще вопрос: в уставах федераций записано, что о проведении отчетно-выборных конференций объявляется за месяц до их начала. Время нужно для избрания делегатов в регионах и обсуждения на местах наиболее волнующих проблем. До 19 мая времени явно меньше, даже с учетом отсчета от вступления в должность Асташевича. Снова нестыковка.

Новых председателей федераций, видимо, по-прежнему будут избирать формально. При безальтернативной схеме кандидатам не нужно думать, разрабатывать программы действий — все равно будут избраны. Наспех вызванные, словно “китайские болванчики”, послушно поднимут руки “за”. Велика вероятность, что и работать те и другие потом будут соответственно. В чем же смысл перемен?

Не так давно в местные спортуправления разосланы проекты указа президента о реструктуризации отделов образования и спорта. Дело благое! Три года скрещивания просвещения и физкультуры оказались губительными для массового спорта и подготовки резерва. Теперь планируется создать гособъединения “Центры спорта и туризма”. Опять-таки документ планируется принять фактически без правок. А они необходимы. Сказывают, например, что сотрудники центров утратят статус госслужащих. Это автоматически уменьшит их зарплату на 30-40 процентов. Кто же там останется работать?» – задался вопросом Тасман.

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