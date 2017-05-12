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Денис Шунто: «По ПФЛ многое было завязано на инициативах Капского. Сейчас его здоровье не позволяет двигать процесс»
13.05.2017 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о ходе создания футбольного канала «БК-Сетанта» и ПФЛ.
«Футбольный канал будет наверняка. По ПФЛ, честно говоря, многое было завязано на инициативах Анатолия Анатольевича Капского. Сейчас его здоровье, видимо, не позволяет двигать процесс», – сказал Шунто.
Напомним, созданием футбольного канала занимается дочернее предприятие АБФФ ООО «Свой футбол», которое возглавляет Владимир Бережков.
Рабочую группу по созданию премьер-лиги возглавляет Анатолий Капский, испытывающий проблемы со здоровьем.
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Денис Шунто: «По ПФЛ многое было завязано на инициативах Капского. Сейчас его здоровье не позволяет двигать процесс»
Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о ходе создания футбольного канала «БК-Сетанта» и ПФЛ.
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