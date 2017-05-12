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Чемпионат Беларуси. Финал. «Цмокi» снова обыграли «Гродно-93»
13.05.2017 15:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат Беларуси
Финал
Гродно-93 – Цмокi-Мiнск – 85:101 (24:27, 19:23, 23:25, 19:26)
13 мая, 13.00
Счет в серии (до 3-х побед): 0-2.
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Чемпионат Беларуси Финал Гродно-93 – Цмокi-Мiнск – 85:101 (24:27, 19:23, 23:25, 19:26) 13 мая, 13.00 Статистика матча Счет в серии (до 3-х побед): 0-2.
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