Сергей Долидович: «На пенсию я себе заработал. Она, наверное, небольшая, но пенсионеры же как-то живут, почему я не смогу?»

Завершивший карьеру белорусский лыжник Сергей Долидович подытожил карьеру.

- За вашими плечами шесть Олимпиад, какая из них стала особенной?

– Особняком, наверное, стоят первая и последняя. В Нагано в 1998-м мне было 25, а в Сочи в 2014-м – 40, поэтому это две разные вещи, невозможно даже сравнивать. Первые Игры – это открытие, а все остальные – только символ. Вся моя жизнь мерялась олимпийскими циклами, несмотря на это, она была очень яркой, все моменты помню, они неповторимы. Наверное, буду ностальгировать.

- На Олимпиаде в Сочи, где вы стали пятым, впереди оказались россияне Лягков и Выглежанин, которые сейчас подозреваются в употреблении допинга. То есть, возможно, они украли у вас олимпийскую медаль?

– У меня вообще нет никаких мыслей по этому поводу. За ребят обидно. Пока по их вопросу не вынесли никаких решений, к концу 2017 года, может, возникнет ясность. Что-то изменится в моей жизни, когда я получу олимпийскую медаль? Конечно, нет. Одно дело, когда ты получаешь награду сразу после гонки и понимаешь, что на олимпийском пьедестале, а другое, когда прошло уже 4 года. Я всегда старался быть первым, победить, оказаться на пьедестале и считаю, что достойно представлял свою страну много лет. Сказать, что вот эта медаль может изменить историю моей карьеры в таком возрасте, при таком количестве гонок – нет.

- Вы закончили спортивную карьеру, что дальше?

– У меня только один вариант – спорт. Что я могу делать еще, где быть полезен? Мне кажется, только тренировать, а пригласят ли меня на эту работу, пока неизвестно, все решится буквально на днях. Если тренером не позовут, буду тренировать дочерей, да и пенсию я себе уже заработал – 27 лет стажа. Она, наверное, небольшая, как и у всех людей, но пенсионеры же как-то живут, почему я не смогу? – сказал Долидович.