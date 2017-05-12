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Баскетболистам "Цмокi-Мiнск" осталось одержать одну победу для победы в чемпионате Беларуси

13.05.2017 15:56 — Новости Спорта | БелТА  
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13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" во второй раз обыграли "Гродно-93" в финальной серии за золотые медали чемпионата Беларуси. Для общей победы и завоевания 9-го подряд чемпионского титула минчанам осталось одержать одну викторию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Второй поединок золотой серии в Гродно так же, как и первый, состоявшийся накануне, прошел при безоговорочном превосходстве действующих чемпионов страны. В пятницу команда Александра Крутикова победила своих соперников со счетом 107:68, а сегодня выиграла с результатом 101:85 (27:24, 23:19, 25:23, 26:19). Самым результативным в составе "драконов" стал американский легионер Антонио Грейвз, набравший 22 очка, у гродненцев лучшим был Кирилл Ситник, у которого 18 баллов. Теперь команды переедут в Минск и 17 мая проведут третий матч в серии до трех побед.

В борьбе за бронзовые награды могилевский "Борисфен" также ведет 2-0 в серии с витебским "Рубоном". В первом домашнем поединке на площадке спорткомплекса "Олимпиец" могилевчане вырвали победу со счетом 83:80, а сегодня выиграли более уверенно - 94:72 (19:19, 25:17, 26:15, 24:21). Следующий матч состоится в Витебске 19 мая, и в случае победы могилевские баскетболисты станут обладателями бронзы национального первенства.

Последние три года тройка призеров чемпионата Беларуси выглядит неизменно: "Цмокi-Мiнск", "Гродно-93", "Борисфен".-0-

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Последние три года тройка призеров чемпионата Беларуси выглядит неизменно: "Цмокi-Мiнск", "Гродно-93", "Борисфен".

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