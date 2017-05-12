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Дэйв Льюис: «В состав вернется Андрей Костицын, а я хочу увидеть ту игру, которую команда показала вчера»

13.05.2017 15:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис поделился ожиданиями от ключевого матча своей команды со Словенией в рамках группового этапа ЧМ-2017.

«Ребята показали очень хорошую игру вчера. Мысль, которая не давала покоя в конце вчерашнего дня – «мы должны были победить, это было бы заслуженно». У нас были шансы в большинстве, в овертайме, однако удача вчера вечером была явно не на нашей стороне. Шайба не раз попадала в перекладину, а вот в сетку никак не шла. Сегодня в состав вернется Андрей Костицын, один из ключевых игроков нашей команды, поэтому надеюсь на больший успех в реализации лишнего. К сожалению, Карабань выбыл из игры из-за травмы нижней части тела. Боюсь, до конца турнира на льду мы его уже не увидим. Это не очень габаритный, но быстрый и техничный игрок. Сегодня я хочу увидеть в исполнении команды ту игру, которую они показали вчера. Они должны поддерживать друг друга на льду, в раздевалке, в хоккее можно выиграть только будучи настоящей командой. Словенцы играли вчера днем, у нас была вечерняя встреча, но не это будет определяющим фактором сегодня», – сказал Льюис.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис поделился ожиданиями от ключевого матча своей команды со Словенией в рамках группового этапа ЧМ-2017.

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