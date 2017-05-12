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Словения – Беларусь. Андрей Костицын сыграет в первом звене, Карабань – вне заявки, Лаланд – в воротах

13.05.2017 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис назвал состав на матч группового раунда чемпионата мира-2017 против команды

Беларусь: Лаланд (Карнаухов); Коробов (А) — Лисовец, А.Костицын — Ковыршин — С.Костицын; Хенкель — Шинкевич, Павлович (А) — Шарангович — Лингле; Воробей — Евенко, Демков — Стась (К) — Кулаков; Когалев — Волков — Дрозд; Стефанович.

Матч начнется в 17.15.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис назвал состав на матч группового раунда чемпионата мира-2017 против команды Беларусь: Лаланд (Карнаухов); Коробов (А) —...

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