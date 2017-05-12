13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 28-м чемпионате Беларуси по мини-футболу сегодня началась первая стадия плей-офф - четвертьфиналы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке серии до двух побед минский МАПИД переиграл в столичном дерби самый титулованный белорусский клуб "Дорожник" со счетом 2:1.

Позже состоятся еще три первых четвертьфинала: в гомельском дерби сойдутся ВРЗ и "БЧ", минская "Столица" примет "Борисов-900", действующий чемпион "Лидсельмаш" в Лиде сыграет с оршанским "Витэном". Повторные встречи за выход в полуфинал пройдут 17 мая. Если понадобится, третьи встречи состоятся 20 мая.-0-