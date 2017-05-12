|
Минский МАПИД победил "Дорожник" в первом матче 1/4 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу
13.05.2017 16:30 — Новости Спорта | БелТА
13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 28-м чемпионате Беларуси по мини-футболу сегодня началась первая стадия плей-офф - четвертьфиналы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартовом поединке серии до двух побед минский МАПИД переиграл в столичном дерби самый титулованный белорусский клуб "Дорожник" со счетом 2:1.
Позже состоятся еще три первых четвертьфинала: в гомельском дерби сойдутся ВРЗ и "БЧ", минская "Столица" примет "Борисов-900", действующий чемпион "Лидсельмаш" в Лиде сыграет с оршанским "Витэном". Повторные встречи за выход в полуфинал пройдут 17 мая. Если понадобится, третьи встречи состоятся 20 мая.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В стартовом поединке серии до двух побед минский МАПИД переиграл в столичном дерби самый титулованный белорусский клуб "Дорожник" со счетом 2:1.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии