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Минский МАПИД победил "Дорожник" в первом матче 1/4 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

13.05.2017 16:30 — Новости Спорта | БелТА  
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13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 28-м чемпионате Беларуси по мини-футболу сегодня началась первая стадия плей-офф - четвертьфиналы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке серии до двух побед минский МАПИД переиграл в столичном дерби самый титулованный белорусский клуб "Дорожник" со счетом 2:1.

Позже состоятся еще три первых четвертьфинала: в гомельском дерби сойдутся ВРЗ и "БЧ", минская "Столица" примет "Борисов-900", действующий чемпион "Лидсельмаш" в Лиде сыграет с оршанским "Витэном". Повторные встречи за выход в полуфинал пройдут 17 мая. Если понадобится, третьи встречи состоятся 20 мая.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В стартовом поединке серии до двух побед минский МАПИД переиграл в столичном дерби самый титулованный белорусский клуб "Дорожник" со счетом 2:1.

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