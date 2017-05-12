Владимир Сафонов: «Зачем Плэтту и Бэйлену давали паспорта? Каждый игрок такого уровня в такой маленькой стране на вес золота»

Бывший генменеджер и тренер сборной Беларуси Владимир Сафонов поделился мнением о неудачном выступлении сборной на ЧМ-2017.

«Тактика, о которой говорил Льюис, не работает. Нет той системы, той активной игры, которую канадец прививал в последние годы, ее сегодня просто не существует. Нет того настроения, той борьбы и нет лидеров на льду, которые будут биться до последнего.

Проиграв первых три матча, парни перед Швейцарией были какие-то забитые, они психологически не готовы бороться. Если Костицын говорит, что скорее бы домой, то какое тут психологическое состояние?

Со сборной надо работать весь год. С хоккеистами нужно постоянно вести диалог, общаться с ними и их семьями... И если в команду не приехали Плэтт, Бэйлен, значит, мы где-то недоработали. Зачем же им давали паспорта? Каждый игрок такого уровня в такой маленькой стране на вес золота. Бэйлен – лучший защитник при игре в большинстве. А сегодня мы ноль в большинстве.

Я уверен, что хоккеисты сборной не показывают и половины того, что могут.

Я верю в сборную. Не надо хоронить сборную. Еще есть шанс, чтобы оставить после себя, возможно, не хорошее, но нормальное впечатление по итогам этого чемпионата. Я верю, что мы останемся в элите.

У нас уже достаточно своих тренеров, которым стоит доверять сборную не только на один год. К тому же при федерации необходимо возродить тренерский совет, в которой собирались бы тренеры всех команд и обсуждали вместе ошибки сборной», – сказал Сафонов.