ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Сафонов: «Зачем Плэтту и Бэйлену давали паспорта? Каждый игрок такого уровня в такой маленькой стране на вес золота»

13.05.2017 16:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Бывший генменеджер и тренер сборной Беларуси Владимир Сафонов поделился мнением о неудачном выступлении сборной на ЧМ-2017.

«Тактика, о которой говорил Льюис, не работает. Нет той системы, той активной игры, которую канадец прививал в последние годы, ее сегодня просто не существует. Нет того настроения, той борьбы и нет лидеров на льду, которые будут биться до последнего.

Проиграв первых три матча, парни перед Швейцарией были какие-то забитые, они психологически не готовы бороться. Если Костицын говорит, что скорее бы домой, то какое тут психологическое состояние?

Со сборной надо работать весь год. С хоккеистами нужно постоянно вести диалог, общаться с ними и их семьями... И если в команду не приехали Плэтт, Бэйлен, значит, мы где-то недоработали. Зачем же им давали паспорта? Каждый игрок такого уровня в такой маленькой стране на вес золота. Бэйлен – лучший защитник при игре в большинстве. А сегодня мы ноль в большинстве.

Я уверен, что хоккеисты сборной не показывают и половины того, что могут.

Я верю в сборную. Не надо хоронить сборную. Еще есть шанс, чтобы оставить после себя, возможно, не хорошее, но нормальное впечатление по итогам этого чемпионата. Я верю, что мы останемся в элите.

У нас уже достаточно своих тренеров, которым стоит доверять сборную не только на один год. К тому же при федерации необходимо возродить тренерский совет, в которой собирались бы тренеры всех команд и обсуждали вместе ошибки сборной», – сказал Сафонов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший генменеджер и тренер сборной Беларуси Владимир Сафонов поделился мнением о неудачном выступлении сборной на ЧМ-2017.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Минский МАПИД победил "Дорожник" в первом матче 1/4 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика