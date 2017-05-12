Хоккеисты сборной Латвии потерпели второе поражение подряд на чемпионате мира

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на чемпионате мира по хоккею в Кельне и Париже проходят поединки очередного игрового дня, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Кельне, где играют команды группы А, хоккеисты Латвии в матче с американцами дважды выходили вперед с разницей в две шайбы - 2:0, 3:1, но в итоге не сумели удержать свое преимущество и проиграли со счетом 3:5 (1:0, 2:3, 0:2). Это второе подряд поражение латвийских хоккеистов после трех викторий кряду, а сборная США вышла на первое место. Позже в Кельне состоятся еще две встречи: Россия - Словакия, Германия - Италия. Положение команд: США - 12 очков (5 матчей), Россия - 11 (4), Швеция - 10 (5), Латвия - 9 (5), Германия - 6 (5), Дания - 4 (5), Словакия - 4 (4), Италия - 1 (5).

В Париже хоккеисты сборной Финляндии, выступающие в группе В, с огромным трудом одолели сегодня в овертайме соседей из Норвегии - 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0). Сборная Беларуси встретится с командой Словении (начало в 17.15; прямая трансляция на телеканале "Беларусь 1"). В составе белорусов появится Андрей Костицын, восстановившийся после травмы. До этого белорусские и словенские хоккеисты набрали всего по одному баллу, и поэтому для обеих команд сегодняшняя встреча имеет огромное значение в борьбе за право остаться в элитном дивизионе мирового хоккея. Турнирное положение в группе В: Канада - 12 (4), Чехия - 10 (5), Швейцария - 9 (4), Финляндия - 9 (5), Норвегия - 8 (5), Франция - 7 (5), Беларусь - 1 (5), Словения - 1 (5).

Борьбу за награды продолжат по четыре лучшие команды, сборные, которые займут в своих группах последние места, покинут элитный дивизион.-0-