Александра Саснович не прошла в основную сетку теннисного турнира в Риме

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (94-й номер мирового рейтинга) не сумела пробиться в основную сетку грунтового турнира категории "Премьер" в Риме (призовой фонд - $2,7 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом квалификационном раунде одиночного разряда Александра встречалась с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой, занимающей 27-е место в рейтинге WTA, и уступила в трехсетовом поединке - 4:6, 6:4, 2:6.

Соревнования в итальянской столице завершатся 21 мая. Затем сильнейшие теннисисты планеты перебазируются в Париж, где 28 мая на грунтовых кортах "Ролан Гаррос" стартует второй в сезоне турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат Франции.-0-