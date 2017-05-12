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ЧМ-2017. Павлович забил третий гол на турнире и стла лучшим бомбрадиром сборной Беларуси
13.05.2017 17:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче ЧМ-2017 сборная Беларуси играет со Словенией (1:1, первый период).
Счет в игре открыл форвард Александр Павлович.
Таким образом, на счету нападающего стало 3 шайбы на турнире. Павлович стал лучшим бомбардиром нашей команды на турнире.
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В матче ЧМ-2017 сборная Беларуси играет со Словенией (1:1, первый период).
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