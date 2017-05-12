Андрей Расолько: «Если тренер убирает Степанова из сборной, то в чем смысл «Динамо»?»

Хоккейный эксперт Андрей Расолько поделился мнением об отсутствии в сборной Беларуси Андрея Степанова и Ника Бэйлена на ЧМ-2017.

«Если тренер убирает Степанова из сборной, то в чем смысл «Динамо»? КХЛ – вторая лига в мире. Я не знаю, что там произошло. Никто не может объяснить. Степанова убирают из сборной.

Бэйлен? Ключевой и результативный защитник. И он тоже вне сборной», – сказал Расолько в эфире «Беларусь 1».

Хоккеисты, которые сейчас не в сборной и вряд ли об этом жалеют