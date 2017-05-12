Виталий Мутко: «Ограничения для легионеров будут сохраняться. Мы защищаем свой рынок»

Глава РФС Виталий Мутко заявил, что в России сохранятся лимиты на легионеров.

«Пока сегодня действует тот порядок, который существует. Есть спортивное гражданство, которое введено российским законодательством, и спортивным гражданством обладает только гражданин России.

Мы ввели ограничения, которыми защищаем свой рынок, включая доморощенных игроков, и они будут сохраняться», – сказал Мутко.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) попросила страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в течение десяти дней сообщить о принятых мерах по устранению ограничений в отношении спортсменов-легионеров из ЕАЭС.