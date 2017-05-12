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Хоккеисты сборной Беларуси победили Словению
13.05.2017 19:38 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мая — Sputnik. Хоккеисты сборной Беларуси победили Словению со счетом 5:2 (1:2, 4:0, 0:0) и сохранили прописку в топ-дивизионе чемпионата мира.
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МИНСК, 13 мая — Sputnik. Хоккеисты сборной Беларуси победили Словению со счетом 5:2 (1:2, 4:0, 0:0) и сохранили прописку в топ-дивизионе чемпионата мира.
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