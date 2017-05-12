Лоськов установил рекорд, сыграв в 20 чемпионатах России

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов вышел в стартовом составе команды на матч чемпионата России с «Оренбургом».

Таким образом, он установит рекорд российских чемпионатов, сыграв в 20-м сезоне. Ранее он делил первенство с Сергеем Семаком, который провел 19 сезонов.

Лоськов, который выступал за «Локомотив» с 1997 по 2007 год и с 2010 по 2013 год, также является рекордсменом клуба по количеству матчей (420) и голов (128).