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Сборная Беларуси сохранила прописку в элитном дивизионе чемпионата мира
13.05.2017 19:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Беларуси на ЧМ-2017 обыграла Словению (5:2) и сохранила прописку в элитном дивизионе чемпионата мира.
Словенцы вылетели в дивизион Б, заняв последнее место в группе B с одним набранным очком.
У белорусов стало 4 очка.
16 мая Беларусь сыграет свой заключительный матч на турнире против Норвегии и отправится домой.
Напомним, ранее наша команда проиграла в пяти матчах подряд и лишилась шансов на плей-офф.
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Сборная Беларуси на ЧМ-2017 обыграла Словению (5:2) и сохранила прописку в элитном дивизионе чемпионата мира.
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