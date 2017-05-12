Сборная Беларуси сохранила прописку в элитном дивизионе чемпионата мира

Сборная Беларуси на ЧМ-2017 обыграла Словению (5:2) и сохранила прописку в элитном дивизионе чемпионата мира.

Словенцы вылетели в дивизион Б, заняв последнее место в группе B с одним набранным очком.

У белорусов стало 4 очка.

16 мая Беларусь сыграет свой заключительный матч на турнире против Норвегии и отправится домой.

Напомним, ранее наша команда проиграла в пяти матчах подряд и лишилась шансов на плей-офф.