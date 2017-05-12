Хоккеисты сборной Беларуси победили Словению и сохранили прописку в топ-дивизионе ЧМ

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси победили Словению со счетом 5:2 (1:2, 4:0, 0:0) и сохранили прописку в топ-дивизионе чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусской команде удалось не только гарантировать себе место среди сильнейших сборных, но и взять реванш за поражение от словенцев в сентябре 2016-го в олимпийской квалификации. В состав сборной вернулся Андрей Костицын, пропускавший драматичный матч с французами.

Беларусь - Словения - 5:2 (1:2, 4:0, 0:0)

Париж. AccorHotels Arena.

Словения: Крошель (Пинтарич); Претнар - Ковачевич, Еглич - Тичар - Саболич; Грегорц - Робар, Урбас - Муршак (к) - Верлич; Видмар - Краньц, Родман - Ограеншек - Голичич; Подлипник - Репе, Мушич - Пем - Куралт.

Беларусь: Лаланд (Карнаухов); Коробов - Лисовец, А.Костицын - Ковыршин - С.Костицын; Хенкель - Шинкевич, Павлович - Шарангович - Лингле; Воробей - Евенко, Демков - Стась (к) - Кулаков; Когалев - Волков - Дрозд; Стефанович.

Шайбы: 1:0 - Павлович (Шинкевич, Лингле, 13.12). 1:1 - Еглич (Верлич, Саболич, 16.52, в большинстве). 1:2 - Родман (19.15). 2:2 - Ковыршин (А.Костицын, С.Костицын, 20.29). 3:2 - Павлович (Шинкевич, 29.48). 4:2 - Шинкевич (Павлович, Лингле, 38.05). 5:2 - Стась (Стефанович, 39.43, в большинстве).

Броски: 30 - 29.

Штраф: 20 - 10.

События в прошедшей встрече со Словенией были не менее интересными. Осознавая, что победитель матча сохраняет прописку в элитном дивизионе, белорусы активно начали действовать в нападении. Первую шайбу в поединке записал на свой счет Александр Павлович, кистевым броском отправив шайбу под перекладину. Однако развить свой успех в первые двадцать минут игры подопечные Дэйва Льюиса. Наоборот, соперники смогли дважды отличиться. Жига Еглич вовремя сыграл на добивании - 1:1, а на 20-й минуте Давид Родман точным броском и вовсе вывел словенцев вперед - 2:1.

Многие специалисты и болельщики назвали одним из лучших вторых периодов в исполнении сборной Беларуси на турнире - игра с французами. Однако после матча со Словенией мнение может измениться. Белорусы проявили характер, уверенно сыграли молодые игроки, в итоге подопечные Дэйва Льюиса четырежды поразили ворота оппонентов.

Сразу же после перерыва Евгений Ковыршин на пятачке у ворот Гаспера Крошеля воспользовался передачей Андрей Костицына и переправил шайбу в ворота - 2:2. В середине второго периода голевым дублем отметился Александр Павлович, с острого угла поразив открытый угол ворот словенцев - 3:2. Белорусы продолжили активно действовать в нападении и еще дважды поразили ворота соперников.

В заключительные двадцать минут встречи заброшенных шайб не было, хотя подопечные Дэйва Льюиса дважды действовали в большинстве.

В конце телерепортажа облегченно выдохнул и высказал общие настроения болельщиков один из мэтров спортивной журналистки, специалист в этом виде спорта Владимир Новицкий: "Слава тебе Господи, не вылетели!"

Лучшим игроком матча со словенцами признан Александр Павлович (гол и результативная передача в матче).

После чествования хоккеистов, впервые в ходе нынешнего чемпионата мира, под сводами AccorHotels Arena прозвучал гимн Беларуси.

В группе В в Париже, кроме матча Беларусь - Франция, сыграна и встреча Норвегия - Финляндии - 2:3 (в овертайме).

Турнирное положение: Канада - 12 очков (4 игры), Чехия - 10 (5), Швейцария - 9 (4), Финляндия - 9 (5), Норвегия - 8 (5), Франция - 7 (5), Беларусь - 4 (6), Словения - 1 (6).

Сборная Беларуси гарантировала себе прописку в сильнейшем дивизионе. Даже в случае поражения белорусов в заключительном матче предварительной стадии от Норвегии 16 мая (начало - 13.15), и при условии, что словенцы смогут 15 мая обыграть Францию. В любом случае, при равенстве очков, будет учитываться исход личной встречи.

В группе А лидерство удерживает команда России, которая в Кельне разгромила Словакию - 6:0.

Турнирное положение: Россия - 14 (5 матчей), США - 12 очков (5 матчей), Швеция - 10 (5), Латвия - 9 (5), Германия - 6 (5), Дания - 4 (5), Словакия - 4 (5), Италия - 1 (5).-0-