Владимир Новицкий: «Что-то надо менять, что-то надо делать. Я всегда задавал вопрос: кого Льюис собирался оставить без наград из топ-6 команд»

Комментатор НГТРК Владимир Новицкий раскритиковал организацию дел в сборной Беларуси и призвал обратить внимание на проблемы в экстралиге.

«Год назад в Санкт-Петербурге для сборной Беларуси все решалось в последнем матче. Два подряд чемпионата мира завершились для нас сумашедшей нервотрепкой на финише предварительного этапа. Что-то надо менять, что-то надо делать. Ладно, будем считать, что я этого не говорил.

Вроде бы же за медалями ехали... Говоря о громких предтурнирных заведениях. Я всегда задавал вопрос: кого Льюис собирался оставить без наград из топ-6 команд (Канада, США, Швеция, Финляндия, Чехия, Россия – прим. Tribuna.com)? У меня нет ответа на этот вопрос. Только Словакия выглядит неубедительно.

Слава тебе господи, не вылетели. Но сколько же вопросов порождает наше выступление на втором чемпионате мира подряд. У нас же есть тренерский совет при федерации хоккея. Хочется, чтобы там не было просто одобрям-с. Нужно, чтобы люди высказывали свое мнение, критически подходили к тем или иным важным вопросам. Ну если будем все время кивать, к чему мы придем? Итак вопросов гораздо больше, чем ответов.

Совсем другим должен стать родной наш чемпионат Беларуси. Много тут вопросов. Уважаемые болельщики, вы наверняка в курсе, какая оценка дана вот такому выступлению сборной на самом высоком уровне . И там прозвучали абсолютно правильные слова: провести тщательный анализ, разобраться абсолютно во всех аспектах. Чего мы хотим, куда мы идем и правильно ли мы все делаем?

А разве не прав был Сергей Пушков, когда сказал: «Нормальное ли это положение дел, когда тренер сборной лично не смотрит матчи финальной серии чемпионата страны?» Да, у него может быть своя профессиональная система, он доверяет мнению помощников. Но ведь решения принимает он, первая персона!

На мой взгляд, в финальной серии хорошо выглядели братья Малявко. Да и в принципе, можно ведь было дать шанс в спарингах кому-то из состава чемпионского «Немана»!

Понятно, что уровень нашего национального чемпионата сегодня не дотягивает до чемпионата мира. Но чтобы подрастали конкурентоспособные игроки наши, с белорусским паспортом (ну не вечно же мы будем натурализацию проводить), это нужно делать, – сказал Новицкий в эфире «Беларусь-1».