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НХЛ. Кубок Стэнли. Финал Востока. «Питтсбург» принимает «Оттаву»
13.05.2017 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В первом матче финальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции «Питтсбург» сыграет с «Оттавой».
НХЛ
Кубок Стэнли
Финал Восточной конференции
Счет в серии: 0-0.
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В первом матче финальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции «Питтсбург» сыграет с «Оттавой».
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