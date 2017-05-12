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НХЛ. Кубок Стэнли. Финал Востока. «Питтсбург» принимает «Оттаву»

13.05.2017 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В первом матче финальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции «Питтсбург» сыграет с «Оттавой».

НХЛ

Кубок Стэнли

Финал Восточной конференции

Питтсбург – Оттава
Дата проведения
14 мая, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0.

 
 
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В первом матче финальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции «Питтсбург» сыграет с «Оттавой».

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