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Игорь Рачковский: «Общая вера зажгла огонь в ребятках. Сегодняшний результат доказал, что команда сняла оковы неуверенности»
13.05.2017 21:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Игорь Рачковский, председатель ФХБ, после победы над Словенией (5:2) рассказал об игре сборной Беларуси на ЧМ-2017.
«Хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам. Всем, кто по-настоящему переживал за ребят и поддерживал их. Наверное, наша общая вера и зажгла этот огонь в ребятах. Вчера нам немного не повезло, но сегодняшний результат доказал, что команда наконец сняла какие-то оковы неуверенности.
Большое спасибо ребятам, которые играют в сборной. Многие из них без контрактов. Но они играют за страну, даже рискуя получить травму, пропустить сезон.
Конечно, мы хотели пройти в плей-офф. Но сейчас у нас объективно переходный период. Конечно, мы могли бы его отсрочить, но нужно двигаться вперед. В конце концов, не у многих стран сейчас все три сборные играют в элите мирового хоккея», – сказал Рачковский.
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Игорь Рачковский: «Общая вера зажгла огонь в ребятках. Сегодняшний результат доказал, что команда сняла оковы неуверенности»
Игорь Рачковский, председатель ФХБ, после победы над Словенией (5:2) рассказал об игре сборной Беларуси на ЧМ-2017.
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