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Александр Павлович: «Сказал ребятам, что нам будет стыдно смотреть в глаза тем ребятам, которые 18 лет назад вышли в элиту»
13.05.2017 21:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард сборной Беларуси Александр Павлович прокомментировал победу над Словенией (5:2) на ЧМ-2017.
«Сегодня в раздевалке ребятам сказал такую фразу, что нам будет стыдно смотреть в глаза тем ребятам, которые 18 лет назад вышли в элиту, и будет стыдно перед всей страной. Думаю, что эти слова кого-то зацепили, и мы собрались духом. И получился такой хороший результат», – сказал Павлович в эфире программы «Панорама» на «Беларусь 1».
Наша команда после победы над Словенией (5:2) и сохранила прописку в элитном дивизионе чемпионата мира.
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Александр Павлович: «Сказал ребятам, что нам будет стыдно смотреть в глаза тем ребятам, которые 18 лет назад вышли в элиту»
Форвард сборной Беларуси Александр Павлович прокомментировал победу над Словенией (5:2) на ЧМ-2017.
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