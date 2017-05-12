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Александр Павлович: «Сказал ребятам, что нам будет стыдно смотреть в глаза тем ребятам, которые 18 лет назад вышли в элиту»

13.05.2017 21:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард сборной Беларуси Александр Павлович прокомментировал победу над Словенией (5:2) на ЧМ-2017.

«Сегодня в раздевалке ребятам сказал такую фразу, что нам будет стыдно смотреть в глаза тем ребятам, которые 18 лет назад вышли в элиту, и будет стыдно перед всей страной. Думаю, что эти слова кого-то зацепили, и мы собрались духом. И получился такой хороший результат», – сказал Павлович в эфире программы «Панорама» на  «Беларусь 1».

Наша команда после победы над Словенией (5:2) и сохранила прописку в элитном дивизионе чемпионата мира.

Дубль Павловича и другие шайбы, которые оставили Беларусь в элите

 
 
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Форвард сборной Беларуси Александр Павлович прокомментировал победу над Словенией (5:2) на ЧМ-2017.

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