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Василий Уткин: «Я решил прекратить деятельность в качестве футбольного телекомментатора. Прощаюсь на неопределенный срок»
13.05.2017 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Известный телекомментатор Василий Уткин заявил, что прекращает работу на телевидении.
«Это был мой последний репортаж на очень долгое время. Я решил прекратить деятельность в качестве футбольного комментатора, телекомментатора.
Нужно говорить себе честно, что телевидение без телевидения невозможно. Мне нужны другие вызовы. Я прощаюсь с вами на неопределенный срок. До свидания. Но до свидания», – сказал Уткин.
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Василий Уткин: «Я решил прекратить деятельность в качестве футбольного телекомментатора. Прощаюсь на неопределенный срок»
Известный телекомментатор Василий Уткин заявил, что прекращает работу на телевидении.
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