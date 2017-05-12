Василий Уткин: «Я решил прекратить деятельность в качестве футбольного телекомментатора. Прощаюсь на неопределенный срок»

Известный телекомментатор Василий Уткин заявил, что прекращает работу на телевидении.

«Это был мой последний репортаж на очень долгое время. Я решил прекратить деятельность в качестве футбольного комментатора, телекомментатора.

Нужно говорить себе честно, что телевидение без телевидения невозможно. Мне нужны другие вызовы. Я прощаюсь с вами на неопределенный срок. До свидания. Но до свидания», – сказал Уткин.