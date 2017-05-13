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Пепе перейдет из «Реала» в «Интер»
13.05.2017 23:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник мадридского «Реала» Пепе решил летом перейти в «Интер», несмотря на крупное предложение из Китая.
За Пепе боролись клубы из Франции и Англии, но португалец принял предложение «Интера». Сообщается, что скоро сделка будет оформлена после согласования деталей.
Пепе провел в «Реале» 10 лет, дважды выиграв Лигу Чемпионов.
Он попрощается с командой после финала в Кардиффе, а затем отправится в Милан.
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Защитник мадридского «Реала» Пепе решил летом перейти в «Интер», несмотря на крупное предложение из Китая.
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