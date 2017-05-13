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Чемпионат дублеров. 8-й тур. Минское «Динамо» проиграло брестским одноклубникам и другие матчи
13.05.2017 23:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат Беларуси
Дублеры
8-й тур
Слуцк – БАТЭ 0:1 (0:1, 0:0)
Голы: 0:1 – 18, пенальти Тропин.
Слуцк: Брановец, Михновец, Былинкин (к), Кийко, Крот, Музыченко, Хотько, Радкевич, Прилищ (Урядов, 78), Долгополов, Карпеня (Артемьев, 75).
Запасные: Кондратенко, Леус, Кухтик.
БАТЭ: Черных, Белезяк (Рулинский, 46), Гусев, Кисель (к), Малькевич, Чичев (Немирко, 60), Тропин, Манаенков, Ермакович (Собко, 86), Размыслович (Абрамович, 65), Сень (Потемкин, 72).
Запасные: Свирский, Пивень.
Предупреждения: Малькевич (78), Михновец (84).
13 мая, 13.00, стадион колледжа
Витебск – Минск 3:2 (2:0, 1:2)
Голы: 1:0 – Куркин (33), 2:0 – Кабачевский (44), 2:1 – Ермакович (47), 3:1- Шкурин (66), 3:2 – Новик (69).
Витебск: Щербаков, Козорез, Солодкин, Куркин (Костомаров, 65), Иванов (Савеленок, 60), Рузин (Денисов, 89), Березун, Баранок (Шевцов, 71), Раджабов (Сущий, 70), Шкурин, Кабачевский (Симаков, 82).
13 мая, 14.00, и.п ЦСК
Динамо Минск – Динамо Брест 0:2 (0:1, 0:1)
13 мая, 17.00, РЦОП-БГУ
Голы: 0:1 – Юрин (35), 0:2 – Борисов (62).
Динамо: Игнатович, Крайко, Кузьменок, Халимончик, Корзун, Кучинский, Сарамаха, Назаренко, Н. Гуренко, Юзепчук, Демидович.
На замену выходили: Плотников, Макушинский, Сущиц, Кийко, Рассадкин.
Нафтан – Городея
14 мая, 16.00, и.п «Атлант»
Гомель – Днепр
14 мая, 15.00, СДЮШОР-7
Торпедо-БелАЗ – Неман
14 мая, 17.00, и.п «Торпедо»
Ислочь – Шахтер
14 мая, 12.30, СОК «Олимпийский»
Крумкачы – Славия
15 мая, 16.30, СОК «Олимпийский»
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Чемпионат Беларуси Дублеры 8-й тур Слуцк – БАТЭ 0:1 (0:1, 0:0) Голы: 0:1 – 18, пенальти Тропин.
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