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БГК имени Мешкова и СКА вышли в финал Кубка Беларуси по гандболу

14.05.2017 08:30 — Новости Спорта | БелТА  
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БГК имени Мешкова и СКА вышли в финал Кубка Беларуси по гандболу
Фото из архива

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова и минский СКА стали финалистами розыгрыша Кубка Беларуси среди мужских команд, который проходит в Гомеле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинале действующие обладатели трофея брестчане уверенно переиграли соперников из гродненского "Кронона" со счетом 36:23 (18:14). В составе БГК лучшим снайпером оказался Денис Рутенко, забросивший 8 мячей, у проигравших столько же раз отличился Сергей Тарасевич.

Второй полуфинал получился более напряженным. После первой половины встречи СКА - "Гомель" счет был равным - 13:13, а во втором тайме минчане сумели взять инициативу в свои руки и добились победы 30:25. Самым результативными стали Вадим Гайдученко (СКА) и Денис Волынцев ("Гомель"), которые по 7 раз поражали ворота.

Таким образом, сегодня в главном поединке за Кубок встретятся финалисты прошлого розыгрыша БГК и СКА, гандболисты "Гомеля" и "Кронона" сыграют в матче за 3-е место.

В трех предыдущих сезонах в финальных встречах кубкового турнира брестские гандболисты неизменно обыгрывали столичных армейцев.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В первом полуфинале действующие обладатели трофея брестчане уверенно переиграли соперников из гродненского "Кронона" со счетом 36:23 (18:14). В составе БГК лучшим...

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