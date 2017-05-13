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Хозяева победили во всех матчах 1/5 финала Кубка Беларуси по мини-футболу

14.05.2017 08:48 — Новости Спорта | БелТА  
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14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во всех стартовых матчах четвертьфинальных серий чемпионата Беларуси по мини-футболу побед добились хозяева площадок, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В минском дерби вице-чемпионы страны футболисты МАПИДа переиграли земляков из "Дорожника" со счетом 2:1. Такой же результат был зафиксирован и в противостоянии двух гомельских команд - ВРЗ одолел "БЧ".

Лидер регулярного сезона минская "Столица" во дворце спорта "Уручье" уверенно переиграла гостей из клуба "Борисов-900" - 5:2, действующий чемпион страны "Лидсельмаш" в Лиде взял верх над оршанским "Витэном" со счетом 4:2.

Ответные поединки серии до двух побед пройдут 17 мая, третьи матчи за выход в полуфинал, если будет необходимо, состоятся 20 мая.

Год назад чемпионом страны стал "Лидсельмаш", переигравший в серии за золото МАПИД. Обладателем бронзовых наград стала "Столица".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В минском дерби вице-чемпионы страны футболисты МАПИДа переиграли земляков из "Дорожника" со счетом 2:1. Такой же результат был зафиксирован и в противостоянии двух...

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