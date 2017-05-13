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«Челси» готов сделать Конте самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба

14.05.2017 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Челси» намерен удержать главного тренера команды Антонио Конте, которого приглашают в «Интер».

Сообщается, что 47-летнему итальянцу, приведшему команду к чемпионству в АПЛ в первый же сезон, лондонцы готовы предложить новый контракт с окладом свыше 7,5 миллиона фунтов в год (9 миллионов евро) – рекордная зарплата в истории «Челси». Бывший главный тренер «синих» Жозе Моуринью получал в сезоне-2015/16 7,5 миллиона фунтов за сезон.

«Интер», в свою очередь, предлагает Конте оклад 15 миллионов евро в год.

В настоящее время итальянец зарабатывает в «Челси» 6,5 миллиона фунтов – меньше, чем его коллеги по АПЛ Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Моуринью («МЮ»), Арсен Венгер («Арсенал») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).

Ранее стало известно, что «Челси» ради продления контракта с Конте готов разрешить ему выбрать помощника.

 
 
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«Челси» намерен удержать главного тренера команды Антонио Конте, которого приглашают в «Интер».

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