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Дело об уклонении Роналду от уплаты налогов может не дойти до суда
14.05.2017 09:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард
Расследование в отношении 32-летнего португальца началось в декабре 2015 года, но если до 30 июня прокурор не предъявит официальный иск, все обвинения с Роналду будут сняты, информирует El Mundo Deportivo со ссылкой на источник, знакомый с министром финансов Испании.
Ранее Football Leaks и El Mundo
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Форвард «Реала» Криштиану Роналду, подозреваемый в уклонении от уплаты налогов, может избежать суда.
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