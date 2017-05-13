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Дело об уклонении Роналду от уплаты налогов может не дойти до суда

14.05.2017 09:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Реала» Криштиану Роналду, подозреваемый в уклонении от уплаты налогов, может избежать суда.

Расследование в отношении 32-летнего португальца началось в декабре 2015 года, но если до 30 июня прокурор не предъявит официальный иск, все обвинения с Роналду будут сняты, информирует El Mundo Deportivo со ссылкой на источник, знакомый с министром финансов Испании.

Ранее Football Leaks и El Mundo сообщали, что Роналду скрыл через офшоры заработанную на рекламе сумму в размере не менее 150 миллионов евро, выплатив при этом налогов лишь на 5,6 миллиона – менее 4%.

Компания Мендеша опровергла причастность Роналду и Моуриньо к уклонению от уплаты налогов

 
 
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Форвард «Реала» Криштиану Роналду, подозреваемый в уклонении от уплаты налогов, может избежать суда.

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