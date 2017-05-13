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ЧМ-2017. Сборная Беларуси все еще может покинуть элитный дивизион
14.05.2017 10:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Победа над Словенией (5:2) на ЧМ-2017 не гарантировала сборной Беларуси прописку в элите на следующий год.
Благодаря этому выигрышу команда Дэйва Льюса финиширует в группе «В» не ниже седьмого места, которое при определенных обстоятельствах может не спасти от вылета.
Дело в том, что от понижения в классе защищена сборная Дании, которая примет чемпионат мира-2018. Согласно регламенту, если датчане займут последнее место в группе «А», то элиту покинут восьмая команда группы «В», а также худшая из сборных, занявших седьмые места. Сравнивать их будут по следующим показателям:
1) количество очков;
2) разница шайб;
3) количество заброшенных шайб;
4) номер посева перед ЧМ-2017.
При этом датчане, которым предстоит сыграть со шведами и итальянцами, еще могут оказаться на последнем месте в группе «А».
В программе белорусов остался поединок с норвежцами. Матч пройдет 16 мая и начнется в 17.15.
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Победа над Словенией (5:2) на ЧМ-2017 не гарантировала сборной Беларуси прописку в элите на следующий год.
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