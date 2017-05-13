ЧМ-2017. Сборная Беларуси все еще может покинуть элитный дивизион

Победа над Словенией (5:2) на ЧМ-2017 не гарантировала сборной Беларуси прописку в элите на следующий год.

Благодаря этому выигрышу команда Дэйва Льюса финиширует в группе «В» не ниже седьмого места, которое при определенных обстоятельствах может не спасти от вылета.

Дело в том, что от понижения в классе защищена сборная Дании, которая примет чемпионат мира-2018. Согласно регламенту, если датчане займут последнее место в группе «А», то элиту покинут восьмая команда группы «В», а также худшая из сборных, занявших седьмые места. Сравнивать их будут по следующим показателям:

1) количество очков;

2) разница шайб;

3) количество заброшенных шайб;

4) номер посева перед ЧМ-2017.

При этом датчане, которым предстоит сыграть со шведами и итальянцами, еще могут оказаться на последнем месте в группе «А».

В программе белорусов остался поединок с норвежцами. Матч пройдет 16 мая и начнется в 17.15.

Таблица чемпионата мира