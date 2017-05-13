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Кубок Беларуси. Финал. БГК сыграет против СКА
14.05.2017 10:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Гомеле сегодня пройдет финал Кубка Беларуси, где встретятся СКА и БГК. В матче за третье место сыграют «Гомель» и «Кронон».
Кубок Беларуси
Финал
БГК – СКА
14 мая, 15.30, Дворец спорта (Гомель)
Матч за 3-е место
Гомель – Кронон
14 мая, 13.00
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В Гомеле сегодня пройдет финал Кубка Беларуси, где встретятся СКА и БГК.
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