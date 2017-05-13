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Глава оргкомитета ЧМ-2017: «Качество льда в Кельне отличное. Просто кто-то выливает жидкость на поверхность арены»

14.05.2017 10:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Немецкого хоккейного союза, глава оргкомитета ЧМ-2017 Франц Райндль отреагировал на многочисленные жалобы участников турнира на качество льда на стадионе в Кельне.

«Дело не во льде, а в чем-то другом. На лед попадают посторонние субстанции. Дело не в качестве льда – оно отличное.

Просто кто-то выливает жидкость на поверхность арены», – сказал Райндль.

Глава оргкомитета ЧМ-2017: «Ни один человек не сможет вам сказать, что происходит со льдом на арене в Кельне»

 
 
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Президент Немецкого хоккейного союза, глава оргкомитета ЧМ-2017 Франц Райндль отреагировал на многочисленные жалобы участников турнира на качество льда на...

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