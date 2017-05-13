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Глава оргкомитета ЧМ-2017: «Качество льда в Кельне отличное. Просто кто-то выливает жидкость на поверхность арены»
14.05.2017 10:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Немецкого хоккейного союза, глава оргкомитета ЧМ-2017 Франц Райндль отреагировал на многочисленные жалобы участников турнира на качество льда на стадионе в Кельне.
«Дело не во льде, а в чем-то другом. На лед попадают посторонние субстанции. Дело не в качестве льда – оно отличное.
Просто кто-то выливает жидкость на поверхность арены», – сказал Райндль.
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Глава оргкомитета ЧМ-2017: «Качество льда в Кельне отличное. Просто кто-то выливает жидкость на поверхность арены»
Президент Немецкого хоккейного союза, глава оргкомитета ЧМ-2017 Франц Райндль отреагировал на многочисленные жалобы участников турнира на качество льда на...
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