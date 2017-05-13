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Игорь Рачковский: «Против нас сыграло катастрофическое расписание ЧМ-2107. Но нас не оправдывает тяжелейший календарь»

14.05.2017 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава ФХБ Игорь Рачковский прокомментировал победу сборной Беларуси над Словенией (5:2) на ЧМ-2017 и подвел итог выступления команды.

«Разумеется, события чемпионата мира в Париже будут осмысливаться с различных углов зрения. Результат неоднозначный, но сегодня надо порадоваться за белорусский хоккей. Мы сохранили прописку в элите. Более того, стран, чьи национальные команды всех официальных возрастов, будут выступать в сильнейших дивизионах – не больше десятка. А ведь сейчас в нашем хоккее – переходный период. Это – объективно. Это – болезненно. Мы совершаем ошибки. Но, тем не менее, осознанно отказались от тактики отсрочки, чтобы не ввести белорусский хоккей в полную стагнацию, буквально, через несколько лет.

А в Париже против нас сыграло расписание чемпионата – катастрофическое. Нас не оправдывает тяжелейший календарь стартовых баталий, но то, что второй год подряд белорусов судьба не милует – факт бесспорный. Психологически мы оказались в яме. Как этого избежать? Советчиков и советов много, но, как я понимаю, во-первых, необходимо находиться в команде, чтобы чувствовать все нюансы. Во-вторых, предпринимать какие-то неординарные шаги. А болельщики должны помнить: никто не приезжает на чемпионат мира проигрывать. Все стремятся к победам. И сегодня она случилась!» – сказал Рачковский.

 
 
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Глава ФХБ Игорь Рачковский прокомментировал победу сборной Беларуси над Словенией (5:2) на ЧМ-2017 и подвел итог выступления команды.

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